До суду скеровано два адміністративні протоколи, складені поліцейськими щодо 44-річного жителя обласного центру.

Зловмисник відповість за дрібне хуліганство та появу в громадському місті у нетверезому стані, повідомляють у поліції.

У неділю вранці небайдужі тернополяни розмістили в соціальних мережах фото зламаного дерева на вулиці Чорновола. Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення і того ж дня встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний житель обласного центру.

Повертаючись вночі додому у стані алкогольного сп’яніння, чоловік, аби не впасти, вхопився за пагін молодого дерева та зламав його.

Щодо зловмисника складено протоколи за статтями 173 та 178 КУпАП.