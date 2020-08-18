28 протоколів склали поліцейські учора на Тернопільщині через порушення карантинних правил. Зокрема, до відповідальності притягнули перевізників та рестораторів, які нехтували санітарно-епідемічними вимогами.

У помаранчевій зоні епідемічної небезпеки – Чортків і Тернопільський район, у жовтій – Тернопіль, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони. Відтак тут діють посилені протиепідемічні вимоги.

«У посиленому режимі працюють поліцейські мобільні групи, які здійснюють перевірку виконання карантинних вимoг у закладах громадського харчування та сфери пoслуг, а такoж у грoмадськoму транспoрті. За минулу добу поліцейські склали 28 адмінпротоколів за ст.44-3 КУпАП – порушення правил щодо карантину людей. Найбільше – на перевізників, заклади харчування та торгівлі. Зокрема, у Тернополі, Чорткові, Шумську і Тернопільському районі складено адмінпротоколи на водіїв пасажирських автобусів за перевезення людей у понад встановлену норму», – повідомив заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький.

Додамо, у громадському транспорті, який курсує в населених пунктах помаранчевої зони, можна перевозити пасажирів не більше, ніж 50% від кількості місць для сидіння.

Софія Романська

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