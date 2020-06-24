Сьогодні, 24 червня зранку на вулиці Валовій тернополяни побачили кілька десятків правоохоронців зі зброєю.

За словами очевидців, підприємець, що орендує приміщення у центральній частині міста та має кафе “Скаварідка” не може потрапили всередину.

З власних джерел Тернополянам стало відомо, що з 9 червня у цьому приміщенні змінився власник і він поставив охорону, щоб розібратися хто орендує придбане ним приміщення. Нові власники викупили приміщення в банку як заставне майно і вважають, що договір оренди незаконний, тому орендар зранку не може потрапити у своє кафе.

Відтак, орендар “Скаварідки” викликав поліцію, дві сторони поки що дають пояснення, кафе “Скаварідка” закрите.