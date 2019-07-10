Прибувши на виклик про домашнє насильство, співробітникам Управління патрульної поліції довелося викликати на підмогу спецпризначенців, адже сімейний дебошир погрожував самогубством.

Близько 9-ої години на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 55-річного тернополянина про те, що його син поводить себе агресивно та вчиняє конфлікт.

На місце події виїхали співробітники Управління патрульної поліції. У квартирі поліцейські виявили молодого чоловіка, який, ймовірно, перебував під дією наркотичних препаратів, нецензурно лаявся та погрожував, що вистрибне з шостого поверху. На підмогу патрульні викликали групу швидкого реагування роти поліції особливого призначення.

Поліцейські вели тривалі перемовини з чоловіком, який однією ногою вже переступив через перила балкону. В якийсь момент, відволікши його увагу, спецпризначенець Ярослав Сімчук схопив дебошира за руку та потягнув до кімнати. Спільними зусиллями правоохоронцям вдалося врятувати чоловіка від необдуманого вчинку.

Порушником виявився 27-річний тернополянин. За словами сусідів, чоловік раніше вчиняв спробу самогубства. Наразі він перебуває під наглядом медиків. Правоохоронці проводять перевірку.