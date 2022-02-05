Понад три тисячі адміністративних матеріалів склали поліцейські через неправдиві виклики протягом року. Порушникам загрожує штраф від 850 до 3400 гривень.

Хибні виклики — одне із частих порушень. Як зазначив заступник начальника Патрульної поліції області Сергій Ганський, штрафи за це порушення в рази збільшилися. “Протягом року було винесено 3365 адміністративних матеріалів за хибні виклики, які надійшли на спецлінію 102. За виклик без вагомих причин правопорушникам доведеться сплатити від 850 до 3400 гривень. Раніше штраф за це був від 51 до 119 гривень.

Санкція регулюється ст. 183 — завідомо неправдивий виклик спеціальних служб КУпАП”.

У патрульній поліції наголошують: вигадане вбивство, замінування чи інша уявна надзвичайна подія може коштувати комусь здоров’я чи життя. Оскільки поки працівники спецслужб займаються цими питаннями, відволікаючись від основних службових обов’язків, інші люди можуть залишитися без невідкладної допомоги.