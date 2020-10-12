11 жовтня близько другої години ночі до чергової частини Чортківського відділу поліції надійшло звернення від жительки села Залісся.

Жінка хвилювалася, що її чоловік ще в обідню пору пішов у ліс по гриби і не повернувся.

У складі слідчо-оперативної групи відділу поліції тоді були дізнавач Світлана Дудник та оперативний працівник Віталій Свинарчук. Поліцейські не залишилися байдужими до чужої біди – негайно виїхали за місцем події і серед ночі кинулися на пошуки 56-річного чоловіка. За декілька годин грибника, що заблукав у лісі, й сидів, чекаючи порятунку, доправили додому.

Рідні вдячні поліцейським за допомогу.