Поліцейські на Тернопільщині притягнули до відповідальності через перевищення швидкості понад десять тисяч водіїв. Порушення правоохоронці фіксували приладами для вимірювання швидкості “TruCAM”.

Перевищення встановлених обмежень швидкості — одне з найбільш поширених порушень, а відтак і причина ДТП, – каже начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. Втім, притягнути до відповідальності водія можна тільки тоді, коли порушення зафіксоване.

“Щоб попередити аварійність по місту на вулиці Бандери почав працювати “TruCAM”. Там часто траплялося перевищення швидкості, як наслідок — ДТП. Екіпажі виїжджають практичного кожного дня. В нас рухомі наряди, тобто вони можуть стояти деякий час на одному місці, а потім переїхати на інше. Бачимо, що це працює превентивно. Люди знижують швидкість, або не їдуть цією дорогою. Бачимо, що це дало поштовх до зниження аварійності. Працюють“TruCAMи” і на визначених ділянках на дорогах області”, – каже Богдан Шевчук.

“Шумахерів” притягують до відповідальності за частинами 1 і 2 статті 122 КУпАП. Якщо перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год., передбачений штраф у розмірі 255 гривень. У разі перевищення більше, як на 50 км/год — штраф 510 гривень.

Софія Романська