Щойно зловмисник з торбою накраденого вийшов з чужого будинку, як дорогу йому заступив наряд поліцейських. Правоохоронці вже декілька днів вистежували того, хто нишпорив по чужих дачах.

Як розповів начальник Тернопільського районного відділення поліції Віктор Волощук, два тижні тому від власників дач, що селі Курники, почали надходити звернення про крадіжки і пошкодження майна. Від дій невідомого зловмисника потерпіли десятеро осіб. Хтось скаржився, що пошкоджені вікна чи вхідні двері приміщень, з половини будинків зникло майно.

– Крадій брав усе, що можна було перепродати: електроінструменти, подовжувачі, господарський реманент, навіть викручував розетки, – каже Віктор Волощук. – Було прийнято рішення влаштувати спостереження за територією, де вчинялися злочини, і результат не забарився.

В ніч з 29 на 30 травня поліцейські побачили підозрілу особу, що виходила з одного з дачних будинків. Зловмисник мав при собі цілу торбу накраденого: подовжувачі, дроти електроприладів та інше майно. Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК.

Крадієм виявися раніше судимий тернополянин, 1968 року народження. У скоєному він зізнався. Кримінальне провадження розпочато за частиною 3 статті 185 ККУ. Вирішується питання про обрання зловмисникові міри запобіжного заходу. Поліцейські клопотатимуть про взяття під варту, повідомляють у поліції.