На Тернопільщині тривають масштабні пошуки зниклого жителя Козівського району.

До розшуку 15-річного Віталіка Грубяха долучилися поліцейські Підгаєцького, Бережанського, Бучацького та Теребовлянського району, працюють кінологи та рятувальники.

Нагадаємо, хлопець 21 листопада близько 16 години вийшов з дому у селі Золота Слобода та досі не повернувся. За попередніми даними неповнолітній перебував у сусідньому селі, мав повертатися околицями та полем додому, однак досі його місце перебування не встановлено.

Прикмети розшукуваного: зріст 150 см, худорлявої статури, русяве волосся. Одягнений у темні спортивні штани, вишневу вітровку та безрукавку.

Правоохоронці просять усіх, хто має будь-яку інформацію про можливе місце знаходження Віталія, телефонувати поліцейським (03547) 2-12-45, або на лінію 102.