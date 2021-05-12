У травні поліцейські на Тернопільщині посилили посили патрулювання у місцях відпочинку. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич. Також додаткові патрульні екіпажі додали на завантажених автошляхах.

Правоохоронці патрулюватимуть у лісових і паркових зонах. Поліціянти стежитимуть за дотриманням правил безпеки, а також контролюватимуть виконання карантинних вимог й інших законодавчих нормативів.

“Посилено контроль за безпекою дорожнього руху та у місцях відпочинку громадян. За порядком на шляхах та у рекреаційних зонах стежать як піші, так і автопатрулі поліції та Нацгвардії. Зараз дуже багато людей виїжджають у місця відпочинку та в лісопаркові зони попри те, що в деяких регіонах діють суворі карантинні обмеження. Націлюємо роботу патрульних нарядів, груп реагування патрульної поліції на жорсткий контроль дотримання правил дорожнього руху, особливо що стосується керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Також збільшуємо присутність поліцейських біля зон відпочинку, водойм і в курортних зонах», – зауважив Олександр Фацевич.

За порядком на автошляхах і в рекреаційних зонах стежитимуть піші та автопатрулі поліції, а також представники Нацгвардії.