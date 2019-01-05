Поліцейський собака Альф врятував самогубцю, котрий перерізав собі горло

05/01/2019 Розмір тексту:

Повідомлення про зникнення 24-річного хлопця надійшло 2 січня до Монастириського відділення поліції. З проханням розшукати сина до правоохоронців звернулася мешканка районного центру. Краянка зазначила, що її родич хворіє психічними розладами та неодноразово намагався покінчити життя самогубством.

Менше доби знадобилося працівникам поліції, аби розшукати зниклого парубка. За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Степана Яцуха, на його пошуки задіяли правоохоронців з п’яти відділів та віддділень поліції: працівників карного розшуку, кінологів та мешканців району.

Залучений особовий склад поліцейських обшукував район та прилеглі території. Молодика вдалося знайти за допомогою службового собаки. Чотирилапий помічник Альф допоміг виявити зниклого в лісовому масиві з перехолодженням та ножовим пораненням шиї, яке він спричинив собі сам. Його одразу доставили в медзаклад, де лікарі надали йому первинну допомогу. Наразі життю краянина нічого не загрожує.

Як зазначив інспектор-кінолог Андрій Заяць, – саме завдяки відмінним навичкам свого чотирилапого друга вдалося встановити місцезнаходження парубка. Адже Альф недноразово доводив своє вміння в пошуках людей по запахових слідах, по яких він й спеціалізується.

Керівництво Нацполіції краю вирішило відзначити поліцейського за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, виявлену мужність та професіоналізм, зазначають у поліції.