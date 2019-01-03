Поліцейські і рятувальники другу добу шукають зниклого чоловіка

03/01/2019 Розмір тексту:

2 січня в обід у поліцію надійшло повідомлення про зникнення безвісти жителя м. Монастириська, громадянина 1994 року народження, що має психічні розлади.

Як повідомляють у ДСНС, чоловік вийшов з дому ще 31 грудня і не повернувся.

Для допомоги працівникам поліції у пошуках зниклого залучалася оперативна група Монастириського районного сектору та 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. 2 січня пошуки результату не дали і продовжуються сьогодні.