Поліцейські і рятувальники другу добу шукають зниклого чоловіка

03/01/2019 0
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2 січня в обід у поліцію надійшло повідомлення про зникнення безвісти жителя м. Монастириська, громадянина 1994 року народження, що має психічні розлади.

Як повідомляють у ДСНС, чоловік вийшов з дому ще 31 грудня і не повернувся.

Для допомоги працівникам поліції у пошуках зниклого залучалася оперативна група Монастириського районного сектору та 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. 2 січня пошуки результату не дали і продовжуються сьогодні.

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