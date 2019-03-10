Поліцейські готуються до можливих “замінувань” виборчих дільниць

09/03/2019 Розмір тексту:

В обласному управлінні поліції активно готуються до роботи підчас чергових виборів президента України 31 березня. Вже обстежили виборчі дільниці, провели робочі зустрічі з органами місцевого самоврядування, службою безпеки України, службою надзвичайних ситуацій.

Для поліцейських провели і ще будуть організовувати тренінги і навчання стосовно того, як правильно документувати порушення під час проведення виборів. А ще кожен поліцейський отримав пам’ятку з механізмом та алгоритмом дій під час виявлення окремих порушень виборчого законодавства та наслідками таких порушень.

– Ми будемо працювати по зонах оперативного реагування, поділили їх так само, як наші виборчі округи, – розповів Олександр Богомол, начальник ГНПУ у Тернопільській області. – Це п’ять зон і в кожній буде працювати відповідальний від керівництва управління, який буде озвучений ближче до виборів. На кожній малій і середній дільниці буде працювати один поліцейський, на великих, а їх є 145 в області – двоє. Також на кожній окружній виборчій дільниці працюватиме по два працівника. З 22 березня поліцейські заступають на роботу на окружні виборчі дільниці, 28-29 – на всі інші. Тих сил і засобів, які ми маємо нам недостатньо, тому нам додають 120 осіб, щоб забезпечити порядок під час виборчого процесу. До роботи залучаємо також 127 представників Нацгвардії України. Вони охоронятимуть громадський порядок у Тернополі. На кожному окрузі у резерві також буде підрозділ Нацгвардії і в разі необхідності буде допомагати людям, працівникам поліції у забезпеченні громадського порядку.

Готуються у поліції і до можливих замінувань виборчих дільниць, оскільки на попередніх виборах були такі випадки.

– В кожному виборчому окрузі буде створено групу з вибухотехніків і кінологів, – додає Олександр Богомол. – Вони виїжджатимуть на будь-яке повідомлення про замінування, у випадку виявлення небезпечних предметів оглядатимуть їх і нейтралізуватимуть, щоб населення було у безпеці. Ми готові до ймовірних замінувань дільниць, на попередніх виборах було декілька таких випадків. Загалом, до забезпечення громадського порядку у нас буде залучено всі підрозділи нацполіції, які дислокуються в області: кіберполіція, поліція внутрішньої безпеки, поліція охорони, поліція захисту економіки.

Всього до роботи на виборах в області залучать більше двох з половиною тисяч осіб: 1768 поліцейських, 127 нацгвардійців, 757 рятувальників, 25 курсантів-практикантів ГНПУ.

Ольга Трач