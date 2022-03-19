Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги отримала необхідний медичний інструментарій для лікування різних видів травм і переломів. 19 березня його привезли з польського міста Хожув.

Медичні засоби закупили за кошти польського благодійного фонду «Африка», а передав його тернопільським лікарям польський лікар-ортопед, голова цього фонду Бартоломій Осаднік.

– Ми привезли обладнання, яке необхідне для нейрохірургії, також це різного роду засоби для лікування травм, переломів, – розповів Бартоломій Осаднік. – Це імпланти, які необхідні при переломах, інші необхідні речі, які застосовують при лікуванні травм у дітей і дорослих. Загальна вартість допомоги 500 мільйонів злотих. Привезли також ліки, антибіотики, які використовуються при надані екстреної допомоги, у важких випадках, при відкритих ранах, які можуть призвести до втрати життя.

Директор лікарні Ярослав Чайківський зауважив, що ця допомога зараз дуже актуальна.

– Нам привезли саме такі речі, які потрібні для нашої травматології, – каже Ярослав Чайківський. – Адже ми вже приймаємо людей з кульовими та осколковими пораненнями, є біженці, які втікаючи, отримали переломи. Основними нашими постачальниками були Харків і Київ і зараз ми не можемо нічого вже отримати, тому ті пластини, ті інструменти, те обладнання, яке нам привезли вкрай необхідне для нас, і ми готові поділитися ним з лікарнями на Сході.