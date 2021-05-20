“Поламали моралісти чи само?”, – у тернопільському парку понівечили еротичну скульптуру. ФОТО

У Тернополі брутально познущалися із найбільш відвертої та еротичної скульптури міста, яка знаходиться у парку “Топільче”, поблизу Тернопільського озера.

Про випадок повідомили на сторінці спільноти в мережі Фейсбук, передає 0352.ua.

“Як думаєте поламали моралісти, утирки чи само?”,- запитав у підписі до фото Дішкович Діоген.

“Таке враження, що хтось довбав, глубав цю скульптуру…”,- прокоментувала Таня С…

“Ставлю на — само. Бо за пам’ятниками і скульптурами треба доглядати, вчасно виявляти тріщини, пошкодження, руйнування верхнього шару від атмосферних впливів, а не тупо наставити, гроші списати і болт забити. Камінь річ специфічна, маленька трішинка враз перетворюється на величезний шмат каменю, який відвалюється”,- написав Вова Г…

“Ну, на мою думку моралісти б нищили інші “місця” в скульптурі, а тому більш вірогідно УПИРІ, бо само не думаю, що камінь міг обламатися”, – додала Ірина Г.