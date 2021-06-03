Минулого тижня підлітки поламали гойдалку на молодіжному майданчику “Твій безмежний простір” біля міського ставу у Ланівцях.

Опора, на якій були розміщені гойдалки-гнізда, тріснула та впала через перевищення ваги під час використання.

За допомогою камер відеоспостереження швидко вдалося знайти винуватців. Вчора підлітки разом з батьками полагодили пошкоджене майно громади. Про це повідомили на сторінці Лановецької міської ради у Фейсбуці.

“Тож нехай ця ситуація стане нагадуванням для усіх, хто досі не усвідомив, що відповідальність за власні вчинки доведеться нести самостійно, адже комфорт громади у наших руках!”, – ідеться у повідомленні.