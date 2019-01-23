Польський фотохудожник представить у Тернополі свої “Об’єкти”

23/01/2019 Розмір тексту:

Виставку польського митця Міхала Пєтшака «Об’єкти» відкриюь 25 січня у тернопільській галереї «Бункермуз». До експозиції увійшли відео- та фотороботи, в яких автор розмірковує про місце й час.

– Серед моїх зацікавлень – та частина візуального мистецтва, що перебуває між фотографією та фільмом, – каже Міхала Пєтшак. – Відправною точкою є фотографія, а роботи перебувають десь на межі статичного та рухомого зображення. Мої твори – це пошук компромісу між концептуальним і візуальним та естетичним аспектом творчості.

На думку критика Матеуша Палки, у роботах Міхала Пєтшака, час обірваний, імпульсний та непередбачуваний. Вони не занурюють глядачів у конкретний, наповнений значенням ідеальний момент. Аналогічно жодна перспектива не є привілейованою у його фотоколажах та відео. Невеликі зрушення точки зору в кожному елементі його робіт свідчать, що ми ніколи не перебуваємо точно там, де ми повинні бути. Щоразу нам бракує ще одного маленького кроку. В такому невизначеному світі кожна ситуація, кожен момент може стати носієм сенсу. Значення, які, хоча й близькі, насправді недосяжні, вони не вичерпуються в одній безпосередній та читабельній формі. Здається, суть робіт Міхала Пєтшака полягає в тому, чого не можна побачити в його роботах. Ніби найважливішим є те, що не було зареєстровано.

Міхал Пєтшак народився 1977 року у польській Бистшиці-Клодзькій. Проживає і працює у Вроцлаві. Навчався на факультеті графічного та медіамистецтва в Академії образотворчих мистецтв імені Євгеніуша Гепперта у Вроцлаві, Вищій студії фотографії в Єленій Ґурі та на факультеті архітектури Вроцлавського технологічного університету. Докторант спеціальності «Медіамистецтво» АОМ у Вроцлаві. Був учасником багатьох індивідуальних та групових виставок. Твори Міхала Пєтшака зберігаються в колекції Національного музею у Вроцлаві. Член Союзу польських фотохудожників. Займається архітектурними проектами та викладацькою діяльністю.

У Тернополі його виставка організована під патронатом Академії образотворчих мистецтв імені Євгеніуша Гепперта у Вроцлаві, Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку, Союзу польських фотохудожників Нижньосілезького округу. Її відкриття відбудеться 25 січня о 19.00.

Ольга Трач