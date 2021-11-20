Польські офіцери в п’ятницю, 19 листопада, зафіксували близько 195 спроб незаконно перетнути кордон мігрантами.

За пособництво затримано двох громадян України та одного громадянина Німеччини, передає УНН.

“У п’ятницю, 19 листопада, на кордоні офіцери зафіксували 195 спроб незаконного перетину кордону, 5 іноземців були затримані. Рішення про виїзд з території Республіки Польща були видані 82 іноземцям. За пособництво затримано двох громадян України та одного громадянина Німеччини”, – повідомляють прикордонники.

Крім того, в п’ятницю, в районі Дубичі Церкевне, було кілька спроб прориву кордону. Найбільша група становила близько 200 іноземців, повідомляється, що нелегали були агресивні – кидали каміння, петарди, і застосували сльозогінний газ.

Нагадаємо, ситуація на кордоні Польщі та Білорусі загострилася 8 листопада, коли з білоруського боку до неї підійшли кілька тисяч вихідців з Близького Сходу. З тих пір мігранти неодноразово робили спроби силового переходу кордону в напрямку Польщі, кидаючи в прикордонників каміння, використовуючи сльозогінний газ і засліплюючи їх лазерами. У відповідь польські прикордонники застосовували водомети.

В останні місяці Польща, а також Литва і Латвія відзначають потік мігрантів, що збільшився, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Євросоюзу. Брюссель звинуватив Лукашенка в прагненні створити хаос біля кордонів Євросоюзу в помсту за санкції проти Мінська.

Польща звинуватила Білорусь в тому, що та доставила на вантажівках сотні мігрантів назад до кордону і підштовхнула їх до спроби нелегального перетину лише через кілька годин після очищення таборів, який став центром ескалації кризи між Сходом і Заходом.