3 березня Тернопіль отримав першу партію гуманітарної допомоги від польського міста-партнера Ельблонг.

17 тонн гуманітарного вантажу наразі уже доставлено у Центр допомоги внутрішньо переміщеним особам та волонтерам, які проводять збір необхідних речей для наших захисників.

Гуманітарна допомога включає: перев’язувальні матеріали, медичні засоби, спальні мішки, каремати, матраци, засоби дезінфекції, одяг для дітей та дорослих, побутова хімія, одноразовий посуд, засоби особистої гігієни, дитячі візки, ліжка, ванночки, постільна білизна, свічки, термоси, батарейки тощо.

Додамо, цього дня у Тернопіль також прибуде чергова партія допомоги – з міста-партнера Таураге (Литва), що включатиме гуманітарний вантаж та автомобіль швидкої допомоги.

Ми дякуємо усім, хто долучається до допомоги нашим ЗСУ та вимушено переселеним українцям. Разом ми переможемо!