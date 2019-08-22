Сподівалася на допомогу, а потрапила у пастку аферистів жителька одного із районів нашого краю.

З банківської картки жінки зловмисники зняли понад шість тисяч гривень, які вона збирала на лікування сина, повідомляють у поліції.

За словами потерпілої, до неї зателефонував незнайомець, який представився співробітником банку і сказав, що на її рахунок хочуть переказати значну суму, і щоб їх отримати, необхідно пройти ідентифікацію. Співрозмовник квапив жінку, не давав часу на роздуми. Казав, що потрібно діяти швидко, аби гроші не пропали. Жінка поїхала до найближчого банківського відділення і почала виконувати усі вказівки «благодійника». Ошукана краянка стверджує, що телефонували їй з одного і того ж номера, проте розмову з нею вели, то чоловік, то жінка.

Коли на рахунок потерпілої надійшло 20 тисяч гривень, знову пролунав дзвінок від «добродіїв». Вони почали переконувати, що помилково кинули не ту суму і гроші потрібно їм повернути. Знявши чужі гроші, довірлива жінка через термінал декілька разів перекидала частинами кошти на рахунки, які вказували зловмисники. Відтак шахраї пообіцяли знову скинути їй гроші, проте попросили продиктувати номер іншої картки, що потерпіла і зробила. Лиходіям вдалося отримати доступ до «електронного гаманця» краянки, і як результат, – з її рахунку зникло понад шість тисяч гривень.

Правоохоронці вживають заходів щодо розкриття злочину та вкотре застерігають краян проявляти пильність та не розголошувати свої персональні дані та реквізити платіжних карток.