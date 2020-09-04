Водію з Чорткова повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України.

За даними досудового розслідування, водій, порушуючи правила ПДР, користувався автомобілем MERCEDES-Benz у якому гальмівна система перебувала у технічно несправному стані.

Експлуатуючи несправний автомобіль, 11 серпня 2020 року чоловік припаркував його навпроти будинку у с. Рублин Бучацького району на ділянці дороги із крутим спуском. Поки водій купував яблука у місцевих мешканців, MERCEDES розпочав самовільний рух назад та наїхав на жителя села, що перебував неподалік від транспортного засобу.

Внаслідок наїзду автомобіля пішохід помер від отриманих травм.

Стаття інкримінованого злочину передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.