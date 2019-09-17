У вчиненні крадіжки співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 24-річного жителя Чернігова. Молодик у Тернополі поцупив банківську картку в знайомого студента-іноземця.

Як встановили правоохоронці, потерпілий та підозрюваний проводили час в одній компанії. Зловмисник скористався тим, що хлопець заснув та непомітно витягнув у нього картку. Пін-код «електронного» гаманця йому був відомий, адже напередодні знайомий давав йому свою картку для розрахунку в магазині. Чернігівчанин зняв з чужого рахунку дві тисячі гривень, які витратив на власні потреби. Уникнути покарання за вчинену крадіжку не вдалося. Після звернення потерпілого, оперативники розшукали зловмисника.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Дії підозрюваного слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка, повідомляють у поліції.