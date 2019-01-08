Поки він спав: у Тернополі молодиця обікрала кавалера

08/01/2019 Розмір тексту:

Неприємністю закінчилося гостювання 26-річного жителя села Денисів Козівського району в своєї подруги. 22-річна кременчанка виявилася ласою до чужого майна.

До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про крадіжку семи тисяч гривень та золотої каблучки звернуся житель Козівського району. Зі слів парубка, ввечері він приїхав погостювати до своєї подруги, яка мешкає на вулиці Лозовецькій в обласному центрі й залишився там ночувати. Коли ж зранку повернувся до свого авто, то виявив, що з салону зникли кошти та золота прикраса.

Оперативними заходами поліцейські встановили особу, причетну до крадіжки. Нею виявилася 22-річна жителька Кременеччини в якої гостював козівчанин. Дівчина скористалася тим, що хлопець міцно спав, взяла ключі від його автомобіля і викрала сім тисяч гривень та золоту каблучку.

У вчиненому зловмисниця зізналася. Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.