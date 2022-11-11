Зловмисник, скориставшись тим, що його товариш заснув після спільного чаркування, вийняв з його кишені дві з половиною тисячі гривень.

До співробітників відділення поліції №1 міста Борщева звернувся 29-річний потерпілий і повідомив про пограбування. Зі слів чоловіка, товариш вийняв з його кишені дві з половиною тисячі гривень.

Встановлюючи обставини злочину, поліцейські з’ясували, що потерпілий спільно із 39-річним знайомим поверталися на таксі додому. Обидва чоловіки були у нетверезому стані. Коли дійшло до розрахунку, молодший з товаришів міцно заснув, а, зі слів зловмисника, саме він мав оплатити. Довго не роздумуючи, чоловік засунув руку у кишеню верхнього одягу знайомого і витягнув звідти дві з половиною тисячі гривень, банківську картку та цигарки. Частину грошей віддав таксисту, решту поклав до кишені, мотивуючи тим, що бере на зберігання.

Потерпілий пояснив, що наступного дня він зустрівся з товаришем і попросив повернути його те, що забрав, проте останній віддав лише картку та цигарки, а грошей – ні.

Із заявою молодий чоловік звернувся до поліції.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу. Поліцейські опитали підозрюваного. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.