35-річного тернополянина поліцейські міського відділу поліції підозрюють у вчиненні крадіжки.

Як повідомляють у поліції, зловмисник потягнув сумку з документами та мобільним телефоном у чоловіка, котрий «відпочивав» у дворі будинку після застілля.

Про випадок поліцейських повідомила дружина потерпілого. Зі слів жінки, невідомий зловмисник спокусився на речі її чоловіка. Зокрема, викрав мобільний телефон, паспорт, військовий квиток, ключі від квартири і навіть забрав мокасини, що були в пакеті.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу крадія. Ним виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 35-річний тернополянин. Зловмисникові інкримінують частину 1 статті 185 ККУ.