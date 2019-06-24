21 червня близько 11 години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку велосипеда.

Стурбований заявник повідомив, що залишив свій двоколісний транспортний засіб поблизу аптеки на вулиці Героїв Крут, а коли вийшов – його уже не було.

Екіпаж патрульних швидко прибув за вказаною адресою. Чоловік детально описав поліцейським усі ознаки, які дозволяють ідентифікувати вкрадену річ, повідомляють у патрульній поліції.

Уже надалі, відпрацьовуючи прилеглу територію, інспектори помітили підозрілого чоловіка, який тримав біля себе велосипед, що був вказаний в орієнтуванні. 52-річний тернополянин розповів патрульним, що думав, що велосипед хтось викинув, тому він і вирішив забрати його собі.

На місце події одразу ж викликали слідчо-оперативну групу, яка і встановлюватиме усі деталі справи.