Поки тернополянин був у війську, товариш взяв на нього кредит. Гроші розтринькав

Причетним до кредитного шахрайства виявився 20-річний житель обласного центру. Хлопець, скориставшись паспортними даними свого знайомого, без його відома оформив на нього онлайн позику.

Потерпілий, 20-річний житель Тернополя, дізнався про аферу лише після того, як йому та його батькам почали надходити сповіщення про вимогу сплатити заборгованість за кредитним договором. Оскільки хлопець наразі перебуває в армії, за допомогою до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася його мати.

Оперативники карного розшуку встановили обставини події та з’ясували, хто і яким чином незаконно оформив онлайн кредит на тернополянина. Зловмисником виявився знайомий хлопця – 20-річний житель обласного центру.

З’ясувалося, що він мав доступ до паспортних даних потерпілого, а також його банківську картку, а відтак вирішив скористатися цим. Оформивши кредит на чуже ім’я, заволодів 30 тисячами гривень. Незаконно привласнені гроші аферист витратив на власні потреби.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії підозрюваного слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.