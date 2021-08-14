Поки серійного злодія судять за крадіжку, він скоїв ще один злочин

Автомобільного злодія спіймали працівники Тернопільського районного управління поліції. Потерпів від крадія мешканець обласного центру.

До працівників поліції звернувся сам потерпілий. Він припаркував авто на вулиці і залишив на сидінні транспорту барсетку з документами та грошима. Повернувшись за декілька годин до машини, чоловік побачив пошкоджений замок та відсутність майна.

Працівникам поліції вдалося розшукати підозрюваного. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини злочини 38-річний житель Тернополя. У суді вже слухається справа про скоєні ним крадіжки, а тернополянин продовжив поповнювати список протиправних діянь.

За фактом злочину розпочато кримінальне провадження згідно статті 185 КК України (крадіжка). Тривають слідчі дії.