Автомобільного злодія спіймали працівники Тернопільського районного управління поліції. Потерпів від крадія мешканець обласного центру.
До працівників поліції звернувся сам потерпілий. Він припаркував авто на вулиці і залишив на сидінні транспорту барсетку з документами та грошима. Повернувшись за декілька годин до машини, чоловік побачив пошкоджений замок та відсутність майна.
Працівникам поліції вдалося розшукати підозрюваного. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини злочини 38-річний житель Тернополя. У суді вже слухається справа про скоєні ним крадіжки, а тернополянин продовжив поповнювати список протиправних діянь.
За фактом злочину розпочато кримінальне провадження згідно статті 185 КК України (крадіжка). Тривають слідчі дії.
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