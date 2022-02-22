Поки розкривали один злочин – він скоїв інший: серійного злодія спіймали на Тернопільщині

За один день зловмисник обікрав два транспортних засоби. За обома фактами розпочато кримінальні провадження.

До співробітників Теребовлянського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя одного із місцевих сіл про те, що невідома особа викрала з його автомобіля мобільний телефон. Зі слів чоловіка, він приїхав у Теребовлю по справах. Автівку припаркував на одній із вулиць міста та залишив в салоні телефон. Коли повернувся, виявив відчиненими дверцята машини та зникнення засобу зв’язку.

Допоки поліцейські працювали над розкриттям злочину до них надійшло ще одне схоже повідомлення про крадіжку з автівки. У потерпілого теж викрали мобільний телефон.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили що до обох злочинів причетний 58-річний житель Теребовлі. Він не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – наразі в суді розглядаються дві справи, в яких чоловік фігурує підозрюваним у крадіжках з транспортних засобів.

Правоохоронці затримали жителя Теребовлі відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч.3 ст. 185 ККУ та обрання запобіжного заходу.