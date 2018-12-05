Поки поліція розшукувала тернополянина, він відпочивав з другом
04/12/2018 0
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27 листопада до працівників поліції звернулася жителька обласного центру. Жінка повідомила, що після сімейної сварки її чоловік пішов з дому та не повернувся.
Працівники поліції встановили місцезнаходження 24-річного тернополянина. Як повідомляють у поліції, допоки правоохоронці та родичі розшукували краянина, він відпочивав з приятелем.
За час відсутності об’єктом злочинних посягань він не став.
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