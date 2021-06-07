У водоканалі вирішили поступово запускати ті секції аераційних фонтанів, які простіше відновити після вандалів. Адже тернополяни не мають поступатися своїми уподобаннями через кількох захланних зловмисників.

“Наразі водограї не виграватимуть барвами у вечірню пору, бо розкурочену освітлювальну систему теж потрібно довести до ладу. У найближчий час встановимо на свої місця капітально відремонтовані двигуни, які підняли на поверхню водолази. І так, поступово, відновимо цю окрасу набережної.

Ваші сьогоднішні селфі, фото та відео з набережної – додатковий стимул для наших працівників”, – зазначають у комунальному підприємстві.