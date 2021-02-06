Поки грім не вдарив: через трагедію у Запоріжжі перевірять лікарні Тернопільщини

Лікарні на Тернопільщині перевірять на дотримання пожежної безпеки.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Перевірка пов’язана із трагедією у Запоріжжі, де через вибух в інфекційному відділенні загинули четверо пацієнтів та анастезіолог, 12 людей травмувалися.

«Рішення щодо обстеження медичних закладів пов’язане із подіями у Запорізькій області. З Міністерства охорони здоров’я надійшов лист, який зобов’язує усі управління охорони здоров’я України провести перевірку закладів медичної допомоги, стаціонарних відділень, які надають допомогу хворим на COVID-19, а також іншим хворим щодо пожежної безпеки. Перевірка пов’язана з тими подіями, які відбулися у Запоріжжі у відділенні для хворих на коронавірус. Ми видали наказ, яким повідомили всі лікувальні установи, що готується перевірка», – повідомила Ольга Ярмоленко.

Перевірку у лікарнях проводитимуть фахівці управління охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я.