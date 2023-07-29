Оперативники встановили особу зловмисника, причетного до крадіжки майна з чужої квартири.

Зловмисник проник до помешкання через вікно, виніс гроші, документи і навіть прихопив мікрохвильову піч. А господарі в цей час спали.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою звернулася жителька обласного центру. Жінка розповіла, що невідома особа проникла до її квартири, яка знаходиться на першому поверсі і з кухні викрала сумку з документами та грошима, а також побутову техніку.

Встановлюючи обставини злочину, поліцейські з’ясували, що на момент крадіжки господарі були вдома, але не чули, як через відчинене вікно на кухні заліз крадій та обікрав їх.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили, що до злочину причетний раніше судимий житель Кременецького району, 2002 року народження. У скоєному зловмисник зізнався. Розповів, що пізно ввечері повертався додому нетверезий, побачив в одній з квартир на першому поверсі навстіж відчинене вікно і без вагань вирішив чимось збагатитися. Коли проник до помешкання – на кухні лежала сумка, а в ній – документи та чимала сума грошей – 10 000 гривень та 250 євро. Та цього виявилося замало – прихопив ще й мікрохвильову піч.

Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу, санкція якої передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.