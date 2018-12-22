Поки дітки були на новорічному ранку, у дитсадку орудував злодій

22/12/2018 0
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Останні дні грудня – пора святкових заходів для малюків та школярів. У навчальних закладах розпочалися новорічні ранки та вистави. У радісній святковій метушні не слід забувати пильнувати за своїми речами.

Невідомий злодій обікрав музичний клас у одному з дошкільних навчальних закладів міста.  У музичних керівників з сумки зникли гроші та майно. Зловмисник пробрався до приміщення у той час, коли в садочку тривало новорічне свято та розбагатів на 1200 гривень і чужий телефон.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, повідомляють у поліції. поліцейські встановлюють особу крадія.

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