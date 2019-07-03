Прикра пригода трапилася з жителькою райцентру Теребовля. У 85-річної пенсіонерки в церкві вкрали гаманець.

Про крадіжку працівникам поліції повідомила сама потерпіла. Старенька розповіла, що гаманець необачно залишила на лавці, а сама у той час відійшла засвітити свічку біля образів. Каже, не думала, що в храмі можуть красти, однак портмоне безслідно зникло.

Працівники поліції розшукали безсоромну злодійку. Нею виявилася 42-річна місцева мешканка. Жінка помітила гаманець, запхала чужу річ у свою сумку та покинула храм. Пенсію потерпілої підозрювана витратила на власні потреби. Тепер доведеться відповісти за скоєне.

За фактом крадіжки тривають слідчі дії. Злодійка невдовзі постане перед судом, повідомляють у поліції.