Лічені дні залишилися для подачі заяв на оформлення субсидій. За інформацією Міністерства соціальної політики, щоб отримати їх з травня, необхідно подати документи до кінця вересня.

У травні Кабмін змінив правила призначення субсидій. Наразі їх виплачують лише у готівковій формі. Більшості субсидіантів провели автоматичний перерахунок. “Житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони. У випадку призначення житлової субсидії на наступний період 2021-2022 років повторно звертатись за призначенням житлової субсидії у жовтні 2021 року не потрібно. Її розрахунок буде проведено органами соціального захисту населення самостійно. Однак постановою Кабміну передбачалося, що всі, хто звернеться за призначенням субсидії з травня по вересень, субсидія буде призначена з травня. З 1 жовтня починається опалювальний сезон. Жителі області можуть звернутися до кінця вересня, щоб отримати субсидію з травня. Якщо на літні місяці субсидія не виходить, то можна звернутися з жовтня для отримання субсидії на опалюваний період”, – повідомив заступник директора департаменту соціального захисту населення області Олег Воронка.

На Тернопільщині субсидії автоматично перерахували для 70 тис. жителів краю. Втім, обов’язково звернутися до соціальної служби необхідно тим жителям краю, які отримували субсидії у безготівковій формі чи орендували житло. Щоб отримати субсидію на опалювальний період, необхідно подати заяву та декларацію про доходи. Документи можна відправити поштою або за допомогою онлайн-зв’язку. Однак для цього потрібно мати електронний цифровий підпис.