Всеукраїнський чемпіонат з хокею серед любителів «Ternopil Hockey Classic-2022» тривав два дні у Тернополі. Змагання проходили на тернопільському озері, де для цього облаштували чотири ігрові майданчики.

Загалом участь у чемпіонаті взяло більше двохсот хокеїстів з різних міст. За перемогу боролися 18 команд із дев’яти областей. Упродовж змагань відбулося 70 ігор. Від Тернопільщини виступали «Галицькі ведмеді» і «Подоляни» з Тернополя та «Автолідер» з Підволочиська. Особливістю цьогорічного хокею на озері став показовий матч професійних хокеїстів із клубів «Донбас» із Донецька та «Сокіл» із Києва.

За результатами двох днів змагань переможцями чемпіонату стала команда із селища Заболотів «Покутські яструби». Друге місце зайняла команда «Автолідер» із Підволочиська, а третьою стала тернопільська команда «Подоляни».

Кращим гравцем став Юрій Карпенко із «Криворізьких яструбів». До речі, ця команда два роки поспіль отримувала кубок чемпіонату з хокею. Від них нагорода змагань – дерев’яний кубок – перейшов до «Покутських яструбів». Найстаршим гравцем турніру став 61-річний Володимир Мальцев. А кращим рефері змагань – Михайло Пилипчук з Києва.

Нагороди та подарунки переможцям змагань вручив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Фото зі сторінки облради у фейсбуці