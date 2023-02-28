У Тернопільській області жінка через бика напала на свою знайому. За це її оштрафували на 850 грн.

Про це йдеться у вироку Збаразького райсуду, пишуть Тернопільські події.

Так, допитана в суді потерпіла показала, що 27 квітня 2022 року приблизно 18 години 30 хвилин, перебуваючи на пасовищі в с.Дзвиняча Кременецького району, між нею та нападницею виник словесний конфлікт з приводу того, що остання спеціально випустила на пасовище свого бика, щоб спровокувати конфлікт. Коли, особа похилого віку, вийшла, щоб забрати свою худобу, то нападниця брудною лайкою її обзивала. Тоді вона почала знімати на телефон як та нецензурно лається в сторону її сусідів. В ході цього конфлікту жінка підійшла до неї і вибила з її рук телефон, схопила двома руками за волосся в тім`яній ділянці голови, вирвавши його, та кинула на землю. Коли вони впали на землю вона тримала руки нападниці, однак остання вкусила її за ліве передпліччя, а потім за праве. Вона почала кликати про допомогу. Після чого, вийшов її син та розділив їх і конфлікт закінчився. Тоді вона викликала працівників поліції.

Суд оштрафував жінку на 850 грн.