Інформацію про торгівлю підакцизними товарами, але без жодних документів та марок акцизного податку, дільничні офіцери поліції отримали ще на початку лютого.

Після проведення оперативних заходів, зібраних доказів та оперативної закупки, поліцейські навідалися до порушниці.

Місцева жителька, 1956 року народження, продавала сигарети без акцизних марок. Торгувала з власного помешкання. Клієнтами продавця були сусіди, алкозалежні та раніше судимі особи. Жінка зізналася, що брала товар під реалізацію у старих знайомих. Хто це саме – не каже. Наразі відомо, що “бізнесмени” завозять товар з-за кордону і тернополянка продає його. З виторгів отримує відсоток.

Сигарети без вільтру у неї вартували 20 гривень, а з фільтром – 25 за пачку. Жінка добровільно віддала дільничним більше чотирьохсот пачок сигарет різних марок.

Працівники поліції встановлюють осіб, які постачали товар на територію області. У ході перевірки стало відомо, що підторговувала підозрювана і саморобним алкоголем – розбавленим водою спиртом. Його також вилучили та направили на експертизу.

Даний факт внесений в журнал єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення. Триває перевірка.