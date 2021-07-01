23 дитячі садочки та 16 шкіл термомодернізують у Тернополі до 2024 року. Це перший етап з теромомдернізації всіх закладів освіти у місті. 30 червня Тернопільська міська рада підписала контракт на будівельні роботи та окремий контракт про нагляд за підготовкою і виконанням робіт для 12 садочків та трьох садочків-шкіл.

Про це йшлося на спільній прес-конференції міського голови Сергія Надала та представників Європейського інвестиційного банку і Міністерства розвитку громад та територій України.

– Ми підписали два контракти про проведення термомодернізації: 12 дитячих садочків і 3 школи-сади, – розповів Сергій Надал, міський голова. – Упродовж трьох років утеплимо і модернізуємо 23 комунальні садочки та 16 шкіл-це буде перший етап. Потім плануємо термомодернізувати усі заклади освіти. Проект у Тернополі є частиною кредитної угоди Європейського інвестиційного банку «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», яка реалізується при підтримці Міністерства розвитку громад і територій України, а також Міністерства фінансів України. Для фасадів будемо використовувати сучасні технології вентильованого фасаду, утеплимо дахи, підлоги, встановимо нові вікна, двері, системи опалення, вентиляції, освітлення. Тобто це комплексний підхід до всього, що можна модернізувати. Завдяки цьому проекту розраховуємо зменшити викиди СО 2 в навколишнє середовище на 300 тисяч кілограмів та зменшити споживання газу орієнтовно на 140 тисяч метрів кубічних на рік. За розрахунками експертів проведені роботи продовжать термін експлуатації будівель садочків і шкіл щонайменше на 30 років.

На реалізацію проекту у Тернополі Європейський інвестиційний банк надав кредит у розмірі 30,5 мільйонів євро. ЄІБ має два пріоритети: кредитувати проекти, які покращують клімат планети та разом тим роблять життя людей кращим. І за словами Голови Постійного представництва ЄІБ в Україні Жана-Еріка де Загона, тернопільський проект відповідає цим двом цілям.

– Цей проект справді чудовий, оскільки він не просто має на меті покращити клімат, а й є енергоефективним, – відзначив Жан-Ерік де Загон. – Ми маємо виробляти кращу, чистішу енергію, наприклад, з відновлювальних джерел, але перш ніж ми її будемо виробляти ми повинні навчитися економити енергію, і цей проект саме цьому присвячений. Проект також відповідає нашому другому пріоритету – чинити вплив на життя людей. Покращення умов у школах та громадських будівлях, такий безпосередній вплив чинить. Багато представників ЄІБ бачили ваші будівлі і підтверджують, що життя місцевих жителів покращується. Якщо ти зранку знаєш, що діти підуть до садка, чи до школи і в них там буде краще середовище, то твій день покращується також, і це дуже важливо.

Міський голова Сергій Надал додав, що заявку на участь у грантовому конкурсі міська рада подала у 2016 році. Декілька років тривали різноманітні процедури та робота з документацією, а тепер завершилися й тендерні закупівлі, підписано угоду про початок виконання робіт з термомодернізації перших об’єктів. Роботи з відновлення та підвищення енергоефективності дитячих садочків розпочнуться приблизно через місяць.