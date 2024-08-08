Зловмисник замовив через інтернет-магазин електронну сигарету, а коли оглядав її на пошті, непомітно поміняв на вже використаний пристрій. За скоєне юнаку загрожує покарання від штрафу до трьох років обмеження волі.

До співробітників Тернопільського відділення поліції звернувся працівник одного із відділень пошти Тернопільського району та повідомив, що після перевірки клієнтом посилки виявив невідповідність товару. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції.

Поліцейські з’ясували, що хлопець попросив у співробітника пошти оглянути посилку, а коли той відвернувся, підмінив товар на інший та відмовився від замовлення. Шахрайські дії зафіксували камери відеоспостереження.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили особу шахрая. Ним виявися 17-річний житель Тернополя. Раніше в поле зору правоохоронців юнак не потрапляв.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення тернополянину про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних доходів громадян або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.