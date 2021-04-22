51-річному жителю села Слобідка інкриміновано частину 1 статті 369 ККУ – надання неправомірної вигоди службовій особі. До того ж чоловік нестиме адміністративну відповідальність за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування.

Зі слів начальника відділення поліції №3 у місті Теребовлі Андрія Купчака, транспортний засіб, яким керував житель Слобідки, поліцейські сектору реагування патрульної поліції зупинили за порушення правил дорожнього руху – в автомобілі не працював протитуманний ліхтар. Під час перевірки з’ясувалося, водій, котрий сидів за кермом, декілька днів тому, згідно рішення суду, був позбавлений права керувати транспортним засобом. Патрульні попередили чоловіка про адміністративну відповідальність, проте той став наполягати на вирішенні питання без складання протоколу.

Незважаючи на неодноразові спроби припинити незаконні дії водія, той через вікно службового автомобіля поклав сотню євро. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Факт надання неправомірної вигоди було задокументовано.