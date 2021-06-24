Сам виховує доньку, яка потребує термінового дороговартісного лікування. У 2014 Сергій Янчецький боронив наш спокій на Сході країни, а сьогодні порятунку потребує його дитина.

В березні цього року дружина військового померла від онкології, тому зараз чоловік разом зі своєю мамою доглядає за 12-річною донькою Каріною, повідомляють Т1 Новини. А дівчинка має важку хворобу – ДЦП, остеохондроз поперекового відділу хребта і грудної клітки.

Через хворобу Каріна не може самостійно сидіти. Поряд з нею завжди має бути хтось з дорослих. Батько дівчинки зазначив, ДЦП виявили, коли в пів року дитина отримала одне з обов’язкових щеплень. Після вакцинації розвиток доньки зупинився, а загальний фізичний стан погіршувався. З роками додалися й інші супутні захворювання. Тому зараз Карінка потребує термінової операції, яка вартуватиме 300 тисяч гривень.

Окрім цього, дитині необхідно придбати імплант, який коштує ще майже 160 тисяч, зауважив батько. Таких грошей в родини немає, тому просять у всіх небайдужих про допомогу. Адже через складну хворобу стан Карінки з кожним днем погіршується. Єдине чого хоче Сергій Янчецький, аби донька була здоровою, адже після смерті дружини – Каріна єдина, хто в нього залишився.

Лікування Карінки має бути в столичному Охмадиті. Оперуватимуть дівчинку вже у вересні. Тому родина має два місяці, аби зібрати кошти і врятувати дитину.

Допомогти родині можна, надіславши кошти на карту 4731 2191 2441 8066 (СЕРГІЙ ЯНЧЕЦЬКИЙ).