Поховали юнака, який отримав смертельне поранення під час нападу на будинок ветерана АТО

4 травня у селі Іванівка, що на Тернопільщині, попрощалися із 23-річним Володимиром Воробцем. Хлопець отримав смертельне ножове поранення 2 травня, під час нападу на будинок ветерана АТО у селі Глещава.

Загиблий був одним із шести молодиків, які прийшли на чуже подвір’я, аби з’ясувати стосунки з його власником, пише Файне місто.

Односельчани Володимира кажуть, хлопець не був поганою людиною, відгукуються про нього, як про спокійного та доброго юнака. Грав у місцевій футбольній команді. Й досі не можуть повірити у те, що трапилося. Дізнавшись про смерть сина, з-за кордону повернувся його батько.

Не кажуть люди нічого лихого й про ветерана АТО, на обійстя якого і вдерлися шестеро молодиків. Військовий пробув на війні близько двох років, служив у десантних військах. Спиртним не зловживає.

Попередньо відомо, що 23-річний Володимир разом з друзями були на дискотеці у Глещавій. Там у них виник конфлікт з 24-річним місцевим жителем, який, аби не розбурхати конфлікт, пішов додому. Проте Володимир з друзями вирішили все ж продовжити з’ясування стосунків, – розповідають односельці.

Прийшовши до будинку ветерана АТО, компанія почала шуміти, гримати у вікна та двері. Як зазначають у поліції, вони вирвали дверні ручки та вибили двері. На момент хуліганства в будинку разом з 24-річним хлопцем була мама.

Молодий власник будинку злякався за матір. Про непрошених гостей атовець повідомив на лінію “102” і після цього одразу вийшов до дебоширів. Проте, коли почалася штовханина, юнак випадково вдарив ножем одного з нападників. Поранення виявилося смертельним.

За словами односельчан, ветеран АТО поцілив юнакові в артерію. Поранений хлопець ще зумів відійти від будинку кілька десятків метрів, а потім впав. Один із його товаришів намагався зупинити кровотечу та йому це, на жаль, не було під силу. Медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть. 15 червня Володимиру Воробцю мало б виповнитися 24 роки.

Підозрюваний у скоєному зізнався. На момент бійки він був тверезий. На сьогодні у поліції хлопцеві оголосили підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Триває слідство.

Зазначимо, що Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що інцидент на Тернопільщині, коли шестеро нетверезих молодиків намагалися увірватися на подвір’я, а його господар, захищаючись, смертельно поранив нападника, розслідуватиме Головне слідче управління Нацполіції. Він також наголосив, що право на самооборону та захист свого житла, крім випадку перевищення меж необхідної самооборони, – кожному гарантоване Законом.