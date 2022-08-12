Сьогодні, 12 серпня, Борщівська громада провела в останню дорогу захисника України, який поліг за волю і незалежність нашої держави – Володимира Торогоя. Чин похорону відбувся у селі Цигани.

Про це повідомляє Чортківська районна державна адміністрація.

Володимир Торогой був командиром 20-ї окремої бригади спеціального призначення. Наприкінці липня він відсвяткував своє 28-річчя.

Боєць народився на Буковині, у 2011 році закінчив Чернівецький ліцей № 12 “Ювілейний”. Займався боксом. Працював у патрульній поліції Чернівців. Згодом, після одруження, переїхав до Тернополя.

Поховали Героя біля його матері.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким. Нехай Господь допоможе пережити біль гіркої та непоправної втрати. Вічна, світла пам’ять та безмежна шана полеглому Герою.