Поплутали тіла покійних пацієнтів у морзі Борщівської райлікарні. Підміну померлих виявила донька 52-річної Надії Двірник.

Мама пані Оксани мала гангрену і померла від зараження крові. Та коли жінка приїхала по тіло то у морзі лежала покійниця у чорному герметичному целофановому пакеті, пише Овід.

Оскільки Надія Двірник не мала коронавірусу, то донька вирішила поглянути на тіло і була шокована. Всередині Оксана виявила зовсім чужу людину. Жінка викликала поліцію і правоохоронці оперативно з’ясували куди ділося тіло.

Виявляєтсья того дня у лікарні померла ще одна жінка — Василина Доценко, якій було 94 роки. Саме стареньку бабусю і запакували у целофановий мішок, оскільки та хворіла на ковід. Останні роки жінка мешкала у геріатричному будинку у Мельниці-Подільській, близької родини не мала. Поховати 94-річну Василину Доценко взялася її колишня невістка пані Дарія. Саме вона і попросила знайомих забрати тіло з моргу.

УЖЕ ВСТИГЛИ ВІДСПІВАТИ І ЗАКОПАТИ

Та коли поліцейські і працівники лікарні з’ясували хто ж помилково забрав тіло Надії Двірник то виявилося, що у Мельниці-Подільській уже відбувся похорон.

То було рано. До обіду ховали тут, а після обіду ховали другий раз. – каже місцева жителька пані Ольга. – То вже тут от крик і гармидер був, що викопували. Чоловік прийшов і каже, що таке сталося. Ну як це так? Ну повинні ж знати там в трупарні, якась етикеточка, табличка має бути.

Екзгумацію свіжопохованого тіла проводили далекі родичі бабусі Василини. Довелося двічі оплачувати послуги гробарів, а коли привезли тіло старенької у село, то священик повторно її відспівував.

Тяжко було витягнути. Пхали такі желізяки, запихали шнурки і витягували. А як витягнули то понесли до буса. Машина була вже зібрана як то ховають мерців. І повезли її. А тут вже чекали хлопці і коло половини 9-ї привезли цю бабку, таки вже настоящу. – каже пані Ольга.

ЯК СПЛУТАЛИ ПОКІЙНИКІВ

У Борщівській ралікарні відхрещуються від підміни тіл у морзі. Директор медзакладу Віталій Гладкий каже, коли помирає пацієнт, то санітари його доправляють у морг. Але це вже інша структура, яка не належить зовсім до лікарні і підпорядкована на пряму обласному патологоанатомічному бюро. У Тернополі керівник структури нам розповів подробиці інциденту в морзі. Непорозуміння, каже сталося тому, що тіло старенької забирали знайомі далеких родичів, які навіть не знали, як бабуся виглядала.

“Вони приходять, хватають першу ліпшу жінку, яка не в пакеті, одягають, закрили домовину і сказали, що не можна підходити тому що в неї був коронавірус. Та й родичі не подивилися туда. Хватають, везуть на кладовище і хоронять, а на другий день приїжджає дочка цієї жінки другої і каже, що це не моя мама. Віддайте мою маму. І почалося”, – говорить директор Тернопільського обласного патологоанатомічного бюро Євген Москальчук.

Але такої плутанини, говорить головний патологоанатом області, могло й не бути, якби у морзі був повноцінний штат. Внаслідок медреформи послуги моргів не передбачені і не оплачуються Національною службою здоров’я України.

У Борщові в морзі сьогодні вільна вакансія санітара, бо ніхто не хоче працювати у таких умовах за мінімальну зарплатню. А лікар, який там передбачений згідно штатного розпису, звільнився і виїхав на заробітки в Африку.

Зрештою похорони у двох селах відбулися і родичі віддали шану своїм рідним. Та жителі району зараз задаються питанням, чи дійсно на цвинтарях округи усі лежать на своїх місцях. Усіх небіжчиків, які помирають від коронавірусу у шпиталі видають запакованими у чорні целофанові мішки. До цього часу ніхто всередину не заглядав.