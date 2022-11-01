Середа на Тернопільщині ще трохи потішить теплом.

За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів 2 листопада підвищуватимуться до 15 градусів тепла. А з четверга слід готуватися до значного похолодання та затяжних дощів.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 2 листопада область перебуватиме в полі пониженого атмосферного тиску і в теплій повітряній масі. Вночі та вранці очікується туман видимістю 200 – 500 м. Відтак синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

«Вітер буде переважно північно-західний, помірний або невеликий. У середу істотні опади – навряд, хіба що в другій половині дня є ймовірність невеликого дощу. У четвер в Україні дощів побільшає, в другій половині тижня – похолоднішає», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, надалі буде прохолодніше. Відтак жителям краю радять готувати теплий одяг.