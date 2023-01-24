Тернопільщина цими днями перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями зберігатиметься похмура погода. Втім, обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Також синоптики передбачають туман: погіршення видимості 600 – 1000 м.

«Цього тижня переважатиме антициклонічний тип погоди, тобто, на суттєві опади не варто розраховувати, температура повітря коливатиметься поблизу нуля, опускаючись вночі до “мінусів”. 24-го січня, в Україні опадів не передбачається і, якщо знову не сяде капосний туман, можуть навіть бути сонячні прояснення. Вітер вгомонився, буде східного та північно-східного напрямку, невеликий. Температура повітря вночі становитиме 0-4 градуси морозу. Впродовж дня в більшості областей України від 1 морозу до 3 тепла. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться поблизу нуля, надвечір до 0-2 градуси. Буде слизько, ожеледиця підстерігатиме, обережно», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наприкінці січня на Тернопільщині похолоднішає. Також синоптики обіцяють снігопади.