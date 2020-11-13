Похмура, волога та холодна погода спостерігатиметься на Тернопільщині у п’ятницю та вихідними.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, нічні температурні показники знижуватимуться до 3 градусів морозу. Вдень температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла.

Цими днями огортатимуть Тернопільщину тумани. Вони погіршуватимуть видимість до 100 – 400 метрів. Далі у регіоні пройдуть невеликі опади. Холоднеча посилюватиметься.

«На значній частині території у п’ятницю обійдеться без опадів, періодичні тумани з погіршенням видимості, холодно. Температура повітря найближчої ночі від 3 морозу до +4 градусів, вдень очікується +3 +8 градусів. Вихідні будуть переважно сірими, але все ж ще залишається багато жовтого, помаранчевого та червоного кольорів на деревах й кущах», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, наступний тиждень буде більш холодним і вологим. У краї почастішають опади у вигляді дощу та мокрого снігу.