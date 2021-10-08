У п’ятницю на Тернопільщину прийде похолодання. За прогнозами Укргідрометеоцентру, денні температурні показники коливатимуться від 8 до 11 градусів тепла, а вночі можливі заморозки.

Вночі та вранці Тернопільщину огортатимуть тумани. Періодично дошкулятимуть пориви південно-східного вітру. Температурні показники зберігатимуть тенденцію до зниження.

“Цими днями зберігатиметься суха погода. Хіба що якісь хмари періодично набігатимуть. Із нечисленних жовтневих метеорологічних розваг для нас — тумани. Тож шановні водії, не забувайте вмикати світло! Ночі залишаються холодними з періодичними заморозками. Денна температура повітря не сильно встигатиме нагрівати приміщення, максимально очікується +12 градусів. Поки що середня добова температура повітря балансуватиме на синоптичному лезі для увімкнення опалення. Потрібно підряд не менше трьох діб із середньою добовою температурою повітря +8 градусів”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, далі тенденції із похолоданням посилюватимуться. Також до регіону наближається хвиля дощів.